Но, ломая закон пустыни, в Каракумы идёт вода. подлежащее в каком падеже?
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Но, ломая закон пустыни, в Каракумы идёт вода. подлежащее в каком падеже?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подлежащее вода - именительный падеж.
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