Помогите ответить на вопросы! •Сен үйде шаң сүртесің бе? •Сен үйде ыдыс жуасың б??? •Сен үйде дастарқан жасайсың ба? •Сен үйде еден жуасың ба?

Қазақ тiлi
Помогите ответить на вопросы! •Сен үйде шаң сүртесің бе? •Сен үйде ыдыс жуасың б??? •Сен үйде дастарқан жасайсың ба? •Сен үйде еден жуасың ба?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.иə мен уйде шаң сүртемін 2.иə мен уйде ыдыс жуамын 3.иə дастарқанды мен жаямын.бірақ қонақ келгенде анам жаяды. 4.ия мен еден жуамын.
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