Рисунок 2,помогите пожалуйста составить задачу и уравнение к нему.

Математика
Рисунок 2,помогите пожалуйста составить задачу и уравнение к нему.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
96=54+х+32 х=96-(54+32) х=96-86 х=10
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