Рисунок 2,помогите пожалуйста составить задачу и уравнение к нему.
Математика
Рисунок 2,помогите пожалуйста составить задачу и уравнение к нему.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
96=54+х+32 х=96-(54+32) х=96-86 х=10
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Ответьте пожалуйста на вопрос, не слишком остроумно: Что нового вы узнали о жизни египтян и постройке египетских пирамид?
Окружающий мир
Математика
Токарь работал 3 часа, ученик 2 часа. Сделали 108 деталей. Сколько сделал ученик дета??ей за час если токарь за час сделал 26 детали
Русский язык