Ответьте пожалуйста на вопрос, не слишком остроумно: Что нового вы узнали о жизни египтян и постройке египетских пирамид?
История
Ответьте пожалуйста на вопрос, не слишком остроумно: Что нового вы узнали о жизни египтян и постройке египетских пирамид?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы узнали что мумий мумифицировали а также постороили египитские пирамиды.Мы узнали что египитские пирамиды строились в течении 19 лет,на них умерло много людей.Была совершенна инная форма правления тогда правили тутанхомоны большинство из которых умерало молодыми.Почему?Потомучто пилась пивом,мёдом,сахаром,хлебом.Так как в те времена не было филтров а эти продукты проходили хиимическую термо обработку.Поставь как лучший)Мне на достижение не хватает.
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