Звуко \буквенный разбор слово дети
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Звуко \буквенный разбор слово дети
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Д - [ д ] - согл., звонк., мягкая. е - [ е ] - гл., ударн. т - [ т ] - согл., глух., мягкая. и - [ и ] - гл. неуд.. ... 4 буквы, 4 звука
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