Периметр бомба равен 15. найдите сторону
Математика
Периметр бомба равен 15. найдите сторону
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У ромба все стороны равны Р=15 15:4=3,75
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
В магнитном поле находятся два замкнутых контура, площади поверхности которых ра??ны соответственно 0,2 и 0,05 м^2. контуры расположены перпендикул...
Русский язык
Математика
Упростите выражение применяя свойства умножения.Опредилите коэффициенты. 4а*5. 8b*3. 5c*2. y*3*16 x*8*5 x*6*11