Вычисли значения сумм используя способ дополнения до круглого числа 56+7 84+6 39+5 48+6 75+6 82+9 как можно понятнее
Математика
Вычисли значения сумм используя способ дополнения до круглого числа 56+7 84+6 39+5 48+6 75+6 82+9 как можно понятнее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
56+7=56+(4+3)=(56+4)+3=60+3=63 84+6=90 39+5=39+1+4=40+4=44 48+6=48+2+4=50+4=54 75+6=75+5+1=80+1=81 82+9=82+8+1=90+1=91
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