Вычисли значения сумм используя способ дополнения до круглого числа 56+7 84+6 39+5 48+6 75+6 82+9 как можно понятнее

Математика

Вычисли значения сумм используя способ дополнения до круглого числа 56+7 84+6 39+5 48+6 75+6 82+9 как можно понятнее

Автор: Гость