Написать ответ на вопрос который задал старик Чжан Шуаню.почему лев Ван Лана сожр??л?

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Написать ответ на вопрос который задал старик Чжан Шуаню.почему лев Ван Лана сожр??л?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ван Лана с голоду даже в дрожь кинуло. Сидет Лев Ван Лана на куски рвет схватит кусок и в пасть отправляет чтобы Чжан Сюань любимую скорей нашел
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