24 -(6-3у)=21 19*(39-2у)=703 помогите решить пож уравнение.
Математика
24 -(6-3у)=21 19*(39-2у)=703 помогите решить пож уравнение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24-(6-3y)=21 24-6+3y-21=0 -3=-3y y=1
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