Рассказ о городе Брянске кратко
Обществознание
Рассказ о городе Брянске кратко
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Брянск-город в РФ. Расположен на западной окраине Среднерусской возвышенности,на обоих берегах реки Денси при владении в нее болвы и снежеты. Население - 405 921 человек по данный год. Основан в 985году
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