Почему средняя плотность населения Земли постоянно растет.

География
Почему средняя плотность населения Земли постоянно растет.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Територия на расширяеться а люди размножаються и занимают плошадь,в разных странах по разному к примеру в Китае плотность 4ч на м в квадрате.
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