Почему первые колонии были возле берегов моря? срочнооо

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Почему первые колонии были возле берегов моря? срочнооо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Строили потому что у берегов моря можно добыть рыбу или разные ресурсы можно сделать из дерева лодку из и из первых колоний добраться во вторую колонию это удобно по морскому пути вот почему всегда строили возле берегов моря
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