Емкость для перевозки и хранения жидкости
Экономика
Емкость для перевозки и хранения жидкости
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цистерна вот так вот;
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
В каком из отрывков показан монолог?1.кто говорит носорог.что такое?беда!бегите ск??рее сюда.2.а потом позвонили цапли:пришлите пожалуйста капли:мы...
Английский язык
Раскройте скобки, употребляя глаголы в Future Simple или Present Simple. 1. When I ... (see) her I ... (show) her the piano. 2. If you ... (dr...