Переведите на казахский:В моё свободное время я занимаюсь разными занятиями:гуля?? на улице,читаю книгу,играю в компьютер.Но больше всего в свободное время мне нравиться ходить в спорткомплекс и играть там в баскетбол.Мои друзь...
Қазақ тiлi
Переведите на казахский:В моё свободное время я занимаюсь разными занятиями:гуля?? на улице,читаю книгу,играю в компьютер.Но больше всего в свободное время мне нравиться ходить в спорткомплекс и играть там в баскетбол.Мои друзья хорошо играют в баскетбол и я стараюсь учиться у них.На этом все!Теперь вы знаете что я делаю в свободное время.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Менің бос уақытымда мен əртүрлі нəрселермен айналысамын :далада серуендеймін, кітап оқимын,компьютер ойнаймын. Менің бос уақытымда көбінесе маған спорткомплекске баруға жəне онда баскетбол ойнау ұнайды. Менің достарым баскетболды жақсы ойнайды жəне мен олардан үйренуге тырысамын. Осымен болды! Енді сендер менің бос уақытымда не істейтінімді білесіңдер.
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