Переведите на казахский:В моё свободное время я занимаюсь разными занятиями:гуля?? на улице,читаю книгу,играю в компьютер.Но больше всего в свободное время мне нравиться ходить в спорткомплекс и играть там в баскетбол.Мои друзь...

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Переведите на казахский:В моё свободное время я занимаюсь разными занятиями:гуля?? на улице,читаю книгу,играю в компьютер.Но больше всего в свободное время мне нравиться ходить в спорткомплекс и играть там в баскетбол.Мои друзья хорошо играют в баскетбол и я стараюсь учиться у них.На этом все!Теперь вы знаете что я делаю в свободное время.

Автор: Гость