Пользуясь словарём иностранных слов,распределите слова в таблицу.Из какого языка заимствована большая часть слов? Французский,Английский,Тюркский,Латинский,Греческий.
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Пользуясь словарём иностранных слов,распределите слова в таблицу.Из какого языка заимствована большая часть слов? Французский,Английский,Тюркский,Латинский,Греческий.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Греческий И Тюркский
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