ПОМАГИИТЕ РЕБЯТ С ПУНКТУАЦИЕЙ 50 БАЛЛОВ ДАЮ ----Наверное сейчас меня уже нет на земл?? но вы нашли этот листочек на котором написана поучение для младшей покалены..всегда слушайтесь старшим ведь они некогда не посоветуют плохог...

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ПОМАГИИТЕ РЕБЯТ С ПУНКТУАЦИЕЙ 50 БАЛЛОВ ДАЮ ----Наверное сейчас меня уже нет на земл?? но вы нашли этот листочек на котором написана поучение для младшей покалены..всегда слушайтесь старшим ведь они некогда не посоветуют плохого , будьте вежливыми помогите донести покеты ,уступаете место в автобусе,помогите старшим переходить дорогу и т.д. Не врите не когда ведь враньё самое ужасное вещь в мире . Любите окружающих но уважаете и себя . Не забиваете что сделали для вас другие люди .Небойтесь открывать для себя что то новое и всегда верьте в себя.Помните что ошибку в своей жизни делает каждый и тогда вы поймёте что лучше горькая правда чем сладкая ложь.

Автор: Гость