помагите пожалуста всё надо
Математика
помагите пожалуста всё надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы найти периметр, надо сложить все стороны фигуры(P=a+b); А площадь- это произведение её сторон(S=a×b) 1) P=18 S=14 2) P=24 S=20 3) P=12 S= 8 4) P=36 S=62 5) P=38 S=42 6) P=30 S=38 7) P=22 S=30 8) P=30 S=54 9) P=16 S=12 10) P=34 S=72 11) P=28 S=48 12) P=32 S=63
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