Помагите сделать тэст. Зарание СПС)))

Математика
Помагите сделать тэст. Зарание СПС)))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я начну только с номера 6 6 закрась зелёным. 7 зелёным. 8 красным. 9 зелёным 10 красным.
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