Скорость кошки X метров секунду а мышки Y метров секунду что озночает это выражени?? 2:(х-у)

Гость: Гость:

S = v * t - формула пути S - расстояние, v - скорость, t - время ------------------------------------------------------ В выражении 2 : (х - у) S = 2 - расстояние между кошкой и мышкой v = (х - у) - скорость сближения при движении вдогонку t - ? Ответ: это выражение означает время, когда кошка догонит мышку.