Скорость кошки X метров секунду а мышки Y метров секунду что озночает это выражени?? 2:(х-у)
Математика
Скорость кошки X метров секунду а мышки Y метров секунду что озночает это выражени?? 2:(х-у)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S = v * t - формула пути S - расстояние, v - скорость, t - время ------------------------------------------------------ В выражении 2 : (х - у) S = 2 - расстояние между кошкой и мышкой v = (х - у) - скорость сближения при движении вдогонку t - ? Ответ: это выражение означает время, когда кошка догонит мышку.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
У Алёши Бори и Васи вместе 120 марок. У Алёши марок столько сколько у Бори и Васи вме??те. Сколько марок у Алёши?
Математика
Математика
Подумайте какому наибольшему числу единичных отрезков должно соответствовать одно деление координатного луча чтобы можно было отметить данные числа...
Окружающий мир