Скорость кошки X метров секунду а мышки Y метров секунду что озночает это выражени?? 2:(х-у)

Математика
Скорость кошки X метров секунду а мышки Y метров секунду что озночает это выражени?? 2:(х-у)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S = v * t - формула пути  S - расстояние, v - скорость, t - время ------------------------------------------------------ В выражении 2 : (х - у)   S = 2 - расстояние между кошкой и мышкой v = (х - у) - скорость сближения при движении вдогонку t  - ?  Ответ: это выражение означает время, когда кошка догонит мышку.
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