Как растёт семя фасоли. Мне интересно ещё как за ним ухаживать. помогите

Биология
Как растёт семя фасоли. Мне интересно ещё как за ним ухаживать. помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Очень важно вовремя рыхлить почву вокруг растения. К корневой системе всегда должен поступать воздух. Если образуется корка и почва потяжелела, следует немедленно прорыхлить землю. Поливать фасоль следует умеренно – один-два раза в неделю. Переливать растение нельзя, иначе оно погибнет.По мере роста следите за подпорченными побегами, удаляйте их.Обязательно пропалывайте грядки от сорняков. В заросшей бурьяном фасоли появляется слизень. Он мгновенно уничтожит растение. Поэтому важно поддерживать чистоту грядок и междурядьев.В период вегетации в почву вносят аммиачную селитру, соотношение 10 гр на м?. Следует быть осторожным с поливом в момент, когда наливаются бобы. Его нужно уменьшить или совсем свести на нет. Период созревания очень нежный, растение может быстро заболеть и подвергнуться нашествию вредителей из-за переувлажнения почвы .Если выращивается вьющийся тип фасоли, не забывайте подвязывать лианы растения. Если этого не делать, фасоль будет лежать плотным ковром на земле и не даст урожая. Она сопреет и сгниет.Рыхление почвы прекращают, когда зелень фасоли полностью смыкается. Обычно это происходит уже под конец созревания семян-бобов. Все эти простые правила ухода позволят вырастить хороший и обильный урожай фасоли.
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