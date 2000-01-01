Меньшее из двух слагаемых равно750 Найдите наименьшее значение второго слагаемого если сумма больше 2000

Математика

Меньшее из двух слагаемых равно750 Найдите наименьшее значение второго слагаемого если сумма больше 2000

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