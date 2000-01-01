Меньшее из двух слагаемых равно750 Найдите наименьшее значение второго слагаемого если сумма больше 2000
Математика
Меньшее из двух слагаемых равно750 Найдите наименьшее значение второго слагаемого если сумма больше 2000
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2000-750=1250 вот держи
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