Опишите процесс деления клетки

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Существует три различных процесса деления клеток. Амитоз. Простое деление. Ядро, при помощи перетяжки, перетягивеатся и делится на две не равыне части. Т.е генетический материал в дочерних ядрах не будет распределён равномерно. Митоз. Основной спорсоб деления клеток. Состоит из 4-х фаз: про-, мето-, ано-, телофаза. Профаза - тут двухроматидные хромосомы спирализуются, ядрышко и ядерная оболочка распадаются, образуются нити веретена деления, клет.центр делится на 2 центриоли и они расходится к полюсам деления. Мето - Нити веретена деления идут от полюсов и присоеденяются к центромерам хромосом (к каждой хромосоме - 2 нити, от разных полюсов) - хромосомы скапливаются на экваторе клетки. Ана - центромеры делятся и однохроматидные хромосомы растягиваются нитями вер. дел. к полюсам клетки. Тело - окончание деления. Хромосомы раскручиваются в тонкие нити, ядрышко и ядерная оболочка формируются, на экваторе начинает появляться перегородка - у растений, перетяжка - у животных. А результате митоза образуются 2 дочерние диплойдные клетки - соматические клетки. Мейоз. Мейоз происходит в два этапа: редукционное деление и митотическое. Редукционное деление разделяется на 4 фазы: профаза 1, мето- 1, ано- 1, тело- 1. Профаза 1- Образование нитей вер. дел. Распад ядрышка и ядерной оболочки. Парные хромосомы перекрещиваются, образуя мостики. Происходит кроссенговер ⇒ хромосомы расходятся. Мето 1- парные хромосомы распологаются по экватору клетки, к ним присоеденяются нити веретена деления (как и в митозе). Телофаза 1 переходит в профазу 2, второго этапа деления мейоза. Мето 2 - хромосомы распологаются по экватору. Ано 2 - к полюсам отходят однохроматидные кромосомы. Тело 2- формирование ядра, перегородки. В результате мейоза образуется 4 дочерние клетки, с гаплойдным набором хромосом - половые клетки.