Великими географическими открытиями принято называть : 1) Любые открытия ранее неизвестных земель на протяжении всей истории человечества 2) Открытия викингов 3) Открытия, сделанные в Средние века Марко Поло и другими европ...

История

Великими географическими открытиями принято называть : 1) Любые открытия ранее неизвестных земель на протяжении всей истории человечества 2) Открытия викингов 3) Открытия, сделанные в Средние века Марко Поло и другими европейскими путешественниками в страны Востока 4) Открытия, сделанные Европейцами в конце XV - середине XVII в. в ходе поисков морского пути в страны востока 5) Открытия Кука, Лаперуза и других великих путешественников XVIII в.

Автор: Гость