Великими географическими открытиями принято называть : 1) Любые открытия ранее неизвестных земель на протяжении всей истории человечества 2) Открытия викингов 3) Открытия, сделанные в Средние века Марко Поло и другими европ...

История
Великими географическими открытиями принято называть : 1) Любые открытия ранее неизвестных земель на протяжении всей истории человечества 2) Открытия викингов 3) Открытия, сделанные в Средние века Марко Поло и другими европейскими путешественниками в страны Востока 4) Открытия, сделанные Европейцами в конце XV - середине XVII в. в ходе поисков морского пути в страны востока 5) Открытия Кука, Лаперуза и других великих путешественников XVIII в.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Открытия, сделанные Европейцами в конце XV - середине XVII в. в ходе поисков морского пути в страны востока
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Определить v(н2о) который получится при взаимодействии mg c hcl кослотой массой mg 7.2Г
Ответить
Математика
69 Помогите пожалуйста)
Ответить
Обществознание
Сроочно Какие физические изменения происходят в подростковом возрасте
Ответить
Алгебра
Y/3-1<y/2 решите плиз
Ответить
Математика
Определите сторону квадрата периметр которого равен 20 сантиметров
Ответить