Сроочно Какие физические изменения происходят в подростковом возрасте

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Как мы все знаем изменение -это приобретение чего-то нового в нагей жизни ,это касается и материального плана а также и физического (духовного),в нашей жизни т.е. подростковой первым делом изменяется рост мы в нем остонавливаемся или же нааборот .Вторым делом меняется наша внешность. Третье меняется наше мнение мировозрение взгляды на жизнь и т.д. и т.п. Подростковый возраст сделан для того чтобы мы чувствовали больше ответственности а также обдумывали свои решения