Разобрать как часть речи слово заблестела
Русский язык
Разобрать как часть речи слово заблестела
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заблестела - глагол,прошедшего времени, женского рода, единственного числа.
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