На заводе в трех цехах рработают 624 рабочих. Во втором цехе рабочих в 5 раз больше ч??м в первом а в третьем столько рабочих сколько в первом и во втором вместе. Сколько рабочих в кождом из цехов? НАДО СОСТАВИТЬ УРАВНЕНИЕ
Алгебра
На заводе в трех цехах рработают 624 рабочих. Во втором цехе рабочих в 5 раз больше ч??м в первом а в третьем столько рабочих сколько в первом и во втором вместе. Сколько рабочих в кождом из цехов? НАДО СОСТАВИТЬ УРАВНЕНИЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возьмем за x 1 - ый цех Тогда во втором работает 5x человек, а в 3-ем - x+5x человек. Составим уравнение: x+5x+(x+5x)=624 6x+6x=624 12x=624 x=624/12 x=52 52(чел.) - в 1-ом цеху. 52*5=260(чел.) - во 2-ом цеху 260+52=312(чел.) - в 3-ем цеху
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