На заводе в трех цехах рработают 624 рабочих. Во втором цехе рабочих в 5 раз больше ч??м в первом а в третьем столько рабочих сколько в первом и во втором вместе. Сколько рабочих в кождом из цехов? НАДО СОСТАВИТЬ УРАВНЕНИЕ

Алгебра

На заводе в трех цехах рработают 624 рабочих. Во втором цехе рабочих в 5 раз больше ч??м в первом а в третьем столько рабочих сколько в первом и во втором вместе. Сколько рабочих в кождом из цехов? НАДО СОСТАВИТЬ УРАВНЕНИЕ

Автор: Гость