Размышления на тему "Мир Музыки"

Гость: Гость:

Музыка открывает человеку дверь в другой мир. В этом мире можно обойтись-без слов - здесь царят звуки. Музыка успокаивает или возбуждает, веселит или заставляет грустить. Она владеет душой человека, если тот способен ее слушать. А «глухих» к музыке людей практически нет. Музыка заставляет замирать зал, внимающий нежным звукам скрипки или мощным звукам целого оркестра. Она звучит внутри нас, и мы поем «домашними» голосами, а то и вовсе без них, потому что желаем выразить свои чувства таким образом. Мы слышим музыку в журчании ручья и в шепоте листвы, в завыванье ветра и стуке капели. Чем же объясняется ее необыкновенная власть над человеком? Может быть, она и есть тот самый универсальный язык, с помощью которого могут без переводчика общаться люди разных национальностей? Ученые установили, что музыкой можно лечить, с ее помощью можно улучшить усвоение новой информации, но все-таки главное ее предназначение - касаться глубоких струн человеческой души и звучать в гармонии с окружающим миром.