Постройте точку B, расстояние от которой до точки А равно 2 см, а до точки С равно 25 мм. Сколько существует таких точек?

Математика

Постройте точку B, расстояние от которой до точки А равно 2 см, а до точки С равно 25 мм. Сколько существует таких точек?

Автор: Гость