Постройте точку B, расстояние от которой до точки А равно 2 см, а до точки С равно 25 мм. Сколько существует таких точек?
Математика
Постройте точку B, расстояние от которой до точки А равно 2 см, а до точки С равно 25 мм. Сколько существует таких точек?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В*______2см________А В*_______25мм______С* Звездочки это точки, линию начертите простым карандашом и линейкой на верху линии напишите сантиметы и милиметры
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