Какой v(h2) выделится при взаимодействии 9.2Г na c h2o

Химия
Какой v(h2) выделится при взаимодействии 9.2Г na c h2o
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