Определите сторону квадрата периметр которого равен 20 сантиметров

Математика
Определите сторону квадрата периметр которого равен 20 сантиметров
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все стороны квадрата равны. периметр это сумма всех сторон. соответственно 20/4 = 5см
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