Вычислите положительное или отрицательное число а,если а)6,5аgt;0,б)-42аgt;0,в)а/-9gt;0
Алгебра
Вычислите положительное или отрицательное число а,если а)6,5аgt;0,б)-42аgt;0,в)а/-9gt;0
Ответ(ы) на вопрос:
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1. 6,5a>0 a>0 2.-42a>0 a>0 3. a/-9>0 a>9 Положительные : в) Отрицательные : a) б)
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