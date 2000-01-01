Слова-родственники,чтоб в них была й слово строить

Русский язык
Слова-родственники,чтоб в них была й слово строить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Строительный, строитель, построить
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