Помагите составить предложения со словами -a wolf,wolves,a tomato,tomatoes ,a woman, women,a child,chidren,a goose,geese,a mouse.mice, используя THERE IS THERE ARE.

Английский язык
Помагите составить предложения со словами -a wolf,wolves,a tomato,tomatoes ,a woman, women,a child,chidren,a goose,geese,a mouse.mice, используя THERE IS THERE ARE.
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