ПОМАГИТЕ СРОЧНО УМОЛЯЮ!!!!!!!!!! 1.Что такое архаизмы? Найдите их среди данных слов и ??ыпишите. Вече, чело, рыбарь, помещик, алтын, кафтан, длань, десница. 2.Определите слово по его лексическому значению. а) Цвет фиалки и ...

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ПОМАГИТЕ СРОЧНО УМОЛЯЮ!!!!!!!!!! 1.Что такое архаизмы? Найдите их среди данных слов и ??ыпишите. Вече, чело, рыбарь, помещик, алтын, кафтан, длань, десница. 2.Определите слово по его лексическому значению. а) Цвет фиалки и сирени. б) Место в зоопарке, где содержатся пресмыкающиеся и земноводные животные. в) Устройство для дыхания человека под водой. 3. Что такое профессиональные слова? Выпишите профессионализмы столяра. Акварель, наждак, гуашь, спиннинг, стамеска, тубус, мотыль, втулка. 4. Что такое диалектные слова? Найдите диалектизмы в отрывке из стихотворения С. Есенина и выпишите их. Пахнет рыхлыми драчёнами, У порога в дежке квас, Над печурками точеными Тараканы лезут в паз. 5. Замените иноязычное слово в каждом предложении русским. а) Во время интервала между уроками в класс вошёл директор. б) Хозяин решил презентовать гостю старые часы. в) При проверке были выявлены дефекты в изделиях. 6. Соотнесите фразеологизмы и их источники. 1) ахилесова пята; а) Библия, 2)мартышкин труд;б) художественные произведения; 3)фома неверующий; в) пословицы и поговорки, 4) собаку съесть. г) мифы разных народов. 7.Подберите к данным фразеологизмам фразеолошзмы-сининимы. Бить баклуши -.... хоть пруд пруди -... , за тридевять земель -. 8. Перепишите предложения, подчеркните как члены предложения фразеологизмы. а)Родители поставили на нош сына, и теперь он ж:ивёт самостоятельно. б)Ученик прочитал книгу от корки до корки. в)Над деревней давно уже носятся белые мухи, лениво падая на истоптанную землю, одевают её прозрачной, тонкой плёнкой сухого снега.

Автор: Гость