Пожалуйста помогите нужно составить 3 предложения на английском языке с глаголом в прошедшем времени)

Английский язык
Пожалуйста помогите нужно составить 3 предложения на английском языке с глаголом в прошедшем времени)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предложения с глаголами времени Past Simple 1) Last Saturday I bought new mobile phone. 2) Yesterday my brother visited our grandmother. 3) Two years ago my father flew to Spain.
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