Один из углов пролограмма в 3 раза больше другого найдите все углы параллелограмм??

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Пусть один и второй угол=х, тогда 3 и 4 углы=соответственно 3х известно,что сумма углов параллелограмма равна 360 градусов следовательно х+3х+х+3х=360 8х=360 градусов х=45 градусов-1 и 2 углы 3*45=135 градусов-3 и 4 углы Ответ:45; 135; 45; 135