При опыление цветов зеленого гладкого гороха пыльцой желтого морщинистого в потомстве получены желтые гладкие,желтые морщинистые,зеленые гладкие,зеленые морщинистые плоды в равных количествах.Определите генотип родителей.

Биология
При опыление цветов зеленого гладкого гороха пыльцой желтого морщинистого в потомстве получены желтые гладкие,желтые морщинистые,зеленые гладкие,зеленые морщинистые плоды в равных количествах.Определите генотип родителей.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю так А-желтый а-зеленый В-гладкие в-морщинистые Решение: Родители :АаВВ х Аавв Гаметы: АВ,аВ, . И. Ав,ав Ф1(потомство) ААВв, АаВв, АаВв, ааВв Ответ: генотипы родителей АаВв и Аавв, генотип потомства: ААВв, АаВв, ааВв
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