При опыление цветов зеленого гладкого гороха пыльцой желтого морщинистого в потомстве получены желтые гладкие,желтые морщинистые,зеленые гладкие,зеленые морщинистые плоды в равных количествах.Определите генотип родителей.

Биология

При опыление цветов зеленого гладкого гороха пыльцой желтого морщинистого в потомстве получены желтые гладкие,желтые морщинистые,зеленые гладкие,зеленые морщинистые плоды в равных количествах.Определите генотип родителей.

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