Решите уравнение: - х + 4,5 = 7; - y + 3,9 = 6; - м + 2 1/3 = 4; - n + 5 = 7,4; - к + 9 = 10,2; -р + 5 1/7 = 8 дам 15 балов пожалуйста помогите заранее благодарен
Математика
Решите уравнение: - х + 4,5 = 7; - y + 3,9 = 6; - м + 2 1/3 = 4; - n + 5 = 7,4; - к + 9 = 10,2; -р + 5 1/7 = 8 дам 15 балов пожалуйста помогите заранее благодарен
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- х + 4,5 = 7; -х=7-4.5 -х=2.5 х=-2.5 - y + 3,9 = 6; -у=6-3.9 -у=2.1 у=-2.1 - м + 2 1/3 = 4; -м=4-2 1/3 -м=1 2/3 м=-1 2/3 - n + 5 = 7,4; -n=7.4-5 -n=2.4 n=-2.4 - к + 9 = 10,2; -к=10.2-9 -к=1.2 к=-1.2 -р + 5 1/7 = 8 -р=8-5 1/7 -р=2 6/7 р=-2 6/7
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