Решите уравнение: - х + 4,5 = 7; - y + 3,9 = 6; - м + 2 1/3 = 4; - n + 5 = 7,4; - к + 9 = 10,2; -р + 5 1/7 = 8 дам 15 балов пожалуйста помогите заранее благодарен

Математика

Решите уравнение: - х + 4,5 = 7; - y + 3,9 = 6; - м + 2 1/3 = 4; - n + 5 = 7,4; - к + 9 = 10,2; -р + 5 1/7 = 8 дам 15 балов пожалуйста помогите заранее благодарен

Автор: Гость