Решите уравнение: - х + 4,5 = 7; - y + 3,9 = 6; - м + 2 1/3 = 4; - n + 5 = 7,4; - к + 9 = 10,2; -р + 5 1/7 = 8 дам 15 балов пожалуйста помогите заранее благодарен

Математика
Решите уравнение: - х + 4,5 = 7; - y + 3,9 = 6; - м + 2 1/3 = 4; - n + 5 = 7,4; - к + 9 = 10,2; -р + 5 1/7 = 8 дам 15 балов пожалуйста помогите заранее благодарен
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- х + 4,5 = 7; -х=7-4.5  -х=2.5  х=-2.5 - y + 3,9 = 6; -у=6-3.9  -у=2.1  у=-2.1 - м + 2 1/3 = 4; -м=4-2 1/3  -м=1 2/3  м=-1 2/3 - n + 5 = 7,4;  -n=7.4-5  -n=2.4  n=-2.4 - к + 9 = 10,2;  -к=10.2-9  -к=1.2  к=-1.2 -р + 5 1/7 = 8  -р=8-5 1/7  -р=2 6/7  р=-2 6/7
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