1)720/36 = 20 (км/ч)-по течению 2)720/45= 16(км/ч)-против течения 3)(20-16)/2 = 2(км/ч)-скорость течения реки 4)20-2 = 18(км/ч)-собственная скорость катера или 16+2 = 18 (км/ч)-собственная скорость катера Ответ: 18 км/ч ...
Математика
1)720/36 = 20 (км/ч)-по течению 2)720/45= 16(км/ч)-против течения 3)(20-16)/2 = 2(км/ч)-скорость течения реки 4)20-2 = 18(км/ч)-собственная скорость катера или 16+2 = 18 (км/ч)-собственная скорость катера Ответ: 18 км/ч почему делим на два?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что например скорость реки х, у скорость катера. скорость по течению. у+х против течения у-х. теперь складываем у+х+у-х= 2у видишь. скорость реки сократилась, а скорость катера удвоилась, поэтому делим на 2.
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