Помогите с домашкой выпишете пожалуйста глаголы и прилагательные .Дәстүрлі қазақ қоғамында қымыз ұлттық қадірлі сусын ретінде бағаланды.Қымызө-бие сүтінен әзірленетін шипалы сусын.Халықтық медицинада қымыздың шипалық қасиетіне ...
Қазақ тiлi
Помогите с домашкой выпишете пожалуйста глаголы и прилагательные .Дәстүрлі қазақ қоғамында қымыз ұлттық қадірлі сусын ретінде бағаланды.Қымызө-бие сүтінен әзірленетін шипалы сусын.Халықтық медицинада қымыздың шипалық қасиетіне ерекше мән берілген,көптеген аурулар қымызбен емделеді.
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Гость:
Зат есімдер:қазақ,қымыз,сусын,бие,медицина,аурулар Етістіктер:бағаланады,емделеді
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