Помогите с домашкой выпишете пожалуйста глаголы и прилагательные .Дәстүрлі қазақ қоғамында қымыз ұлттық қадірлі сусын ретінде бағаланды.Қымызө-бие сүтінен әзірленетін шипалы сусын.Халықтық медицинада қымыздың шипалық қасиетіне ...

Қазақ тiлi

Помогите с домашкой выпишете пожалуйста глаголы и прилагательные .Дәстүрлі қазақ қоғамында қымыз ұлттық қадірлі сусын ретінде бағаланды.Қымызө-бие сүтінен әзірленетін шипалы сусын.Халықтық медицинада қымыздың шипалық қасиетіне ерекше мән берілген,көптеген аурулар қымызбен емделеді.

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