Помогите паже номер398

Гость: Гость:

1) 7a+15a=22а при а=3. 22*3=66 2) 23b+16b=39b. при b=8. 39*8=312 3) 44x-18x=26x при х=5. 26*5=130 4) 14у+33у-45у=2у при у=17. 2*17=34 5) 52m-25m+45m=72m при m=9. 72*9=648 6) 18n+34n-22n=30n при n=6. 30*6=180