Помогите паже номер398
Математика
Помогите паже номер398
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 7a+15a=22а при а=3. 22*3=66 2) 23b+16b=39b. при b=8. 39*8=312 3) 44x-18x=26x при х=5. 26*5=130 4) 14у+33у-45у=2у при у=17. 2*17=34 5) 52m-25m+45m=72m при m=9. 72*9=648 6) 18n+34n-22n=30n при n=6. 30*6=180
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1)720/36 = 20 (км/ч)-по течению 2)720/45= 16(км/ч)-против течения 3)(20-16)/2 = 2(км/ч)-скорость течения реки 4)20-2 = 18(км/ч)-собственная с...
Қазақ тiлi
Помогите с домашкой выпишете пожалуйста глаголы и прилагательные .Дәстүрлі қазақ қоғамында қымыз ұлттық қадірлі сусын ретінде бағаланды.Қымызө-бие ...
Геометрия