Поместить числа от 1 до 9 в нужные квадраты, а номер дома читается сверху вниз в цен??ральной колонке. Какой номер дома у Андрея?. .

Математика

Поместить числа от 1 до 9 в нужные квадраты, а номер дома читается сверху вниз в цен??ральной колонке. Какой номер дома у Андрея?. .

Автор: Гость