Поместить числа от 1 до 9 в нужные квадраты, а номер дома читается сверху вниз в цен??ральной колонке. Какой номер дома у Андрея?. .
Математика
Поместить числа от 1 до 9 в нужные квадраты, а номер дома читается сверху вниз в цен??ральной колонке. Какой номер дома у Андрея?. .
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Гость:
А можно ои какое то фото? А то непонятно
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