Помирите номер 3 пожалуйста

Геометрия
Помирите номер 3 пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть 1 часть параллелограмма равна х, тогда 1 (а) сторона 3х, а другая (в) х. Р= 2(а+в) Составляем уравнение: 2(3х+х)=40 6х+2х= 40 8х=40 х= 5 5 - 1 часть, следовательно: 5×3= 15 см - сторона а 5 см - сторона в Ответ: 5 и 15 см
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