Помоги пожалуйста! Запишите 2 выражения в котором уменьшаемое 30 сотен а вычитаем??е 54 десятка!

Математика
Помоги пожалуйста! Запишите 2 выражения в котором уменьшаемое 30 сотен а вычитаем??е 54 десятка!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3000 - 540 = 2460 ...30 сотен = 30*100; 54 десятка = 51*10
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