Помоги пожалуйста! Запишите 2 выражения в котором уменьшаемое 30 сотен а вычитаем??е 54 десятка!

Математика

Помоги пожалуйста! Запишите 2 выражения в котором уменьшаемое 30 сотен а вычитаем??е 54 десятка!

Автор: Гость