Помоги ребятам выполнить задание. Образуй краткую форму прилагательных в мужском роде. Вежливый , длинный , больной , высокий , красивый , искренний , злой , умный .

Русский язык
Помоги ребятам выполнить задание. Образуй краткую форму прилагательных в мужском роде. Вежливый , длинный , больной , высокий , красивый , искренний , злой , умный .
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Автор: Гость
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Гость:
Вежлив  длин  болен  высок  красив  искрен
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