Помоги ребятам выполнить задание. Образуй краткую форму прилагательных в мужском роде. Вежливый , длинный , больной , высокий , красивый , искренний , злой , умный .
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Помоги ребятам выполнить задание. Образуй краткую форму прилагательных в мужском роде. Вежливый , длинный , больной , высокий , красивый , искренний , злой , умный .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вежлив длин болен высок красив искрен
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Закончите данные этикетные фразы, используя глаголы в форме повелительного наклонения. Будьте добры... Если Вам не трудно... Если Вас не затруднит....
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