Помогите 1 и 2 номер , пожалуйста

1, 3, 5 Present Simple - но в 5м есть Passive voice (Пассивный залог)- from being kept 2, 6, 7, 8 Past Simple - но в 7м- прошедшее время модального глагола have to - had to 4 Present Perfect Альтернативный вопрос - это вопрос с или (or) Did anybody know about a plan or a permission? Is your roommate a real chatterbox or a clam (taciturn)? Did they seem to be more real or unreal? Are you having a two-minute walk from here or from there?