Помогите 1 задание пожалуйста
Английский язык
Помогите 1 задание пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
1 what is the time it is half past three 2 what is the time it is quarter to six 3 what is the time it is quarter past seven 4 What is the time it is half past eight 5 what is the time it is quarter to twelve
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