Помогите 2 пожалуйста

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Первое число - это 6 7/19 - 218/19. 121/19 - 56/19. Получилось 65/19. Второе число - это 1 14/25+ 2 13/25. 39/25 + 63/25. Получилось 102/25. Приравняй знаменатели, и большим будет число, в числителе которого большее число.