Помогите!!! 5 класс Длина бассейна равна 12 м. Ширина его составляет 3/4 длины, а глуб??на 2/3 ширины. Водой было наполнено 11/18 объёма бассейна. Сколько кубических метров воды налили в бассейн?
Математика
Помогите!!! 5 класс Длина бассейна равна 12 м. Ширина его составляет 3/4 длины, а глуб??на 2/3 ширины. Водой было наполнено 11/18 объёма бассейна. Сколько кубических метров воды налили в бассейн?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина - 12м ширина- 3/4 длины глубина- 2/3 ширины V =? м³ налили 11/18 от объема - ? м³ Решение: 12:4*3=9(м) - ширина 9:3*2=6(м) - глубина V=abc, 12*9*6=648(м³) - объем бассейна 648:18*11=396(м³) -наполнили водой. Ответ : 396м³
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