Помогите!!! 5 класс Длина бассейна равна 12 м. Ширина его составляет 3/4 длины, а глуб??на 2/3 ширины. Водой было наполнено 11/18 объёма бассейна. Сколько кубических метров воды налили в бассейн?

Математика

Помогите!!! 5 класс Длина бассейна равна 12 м. Ширина его составляет 3/4 длины, а глуб??на 2/3 ширины. Водой было наполнено 11/18 объёма бассейна. Сколько кубических метров воды налили в бассейн?

Автор: Гость