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Помогите решить задачу(номер 194)
Математика
Помогите решить задачу(номер 194)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
620*3=1860 3540-1860=1680 1680:3= 560
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